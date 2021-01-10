تطعيم 200 ألف بلقاح كورونا في بريطانيا

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن بلاده تجري تطعيم 200 ألف شخص يوميا بلقاح الوقاية من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن بريطانيا تستعد لزيادة العدد إلى مليوني شخص أسبوعيا، وهو المعدل المطلوب لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحلول منتصف فبراير/شباط.

وأضاف: "في الوقت الراهن يجري تطعيم أكثر من 200 ألف شخص يوميا".

وتابع "قمنا بتطعيم نحو ثلث من تجاوزوا الثمانين في هذا البلد، لذا فنحن نحرز تقدما كبيرا لكن لا يزال هناك المزيد من التوسع في هذا الصدد. سنفتتح مراكز للتطعيم الجماعي هذا الأسبوع".

وأوضح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بلاده طعمت نحو مليوني شخص بلقاح الوقاية من كوفيد-19، قبل تكثيف طرح الجرعات، الاثنين.

وقال الوزير: "على مدى الأسبوع الماضي، قمنا بتطعيم ما يزيد على عدد من حصلوا على التطعيم في ديسمبر/ كانون الأول كله، وبهذا نحن نسرع الطرح".

وأضاف ردا على سؤال عن عدد من تلقوا التطعيم: "حوالي مليونين، لكننا سننشر الأعداد بالضبط غدا ثم (سننشر) على أساس يومي بعد ذلك".