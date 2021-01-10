الإمارات.. 66 ألف جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 66.219 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 1.086.568 جرعة.



وبلغ معدل توزيع اللقاح 10.99 جرعة لكل 100 شخص، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح لأكثر من 50% من سكان الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.