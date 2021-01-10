حساب المواطن السعودي.. إيداع 1.9 مليار ريال للدفعة 38

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير/كانون الثاني الجاري/ للمستفيدين المكتملة طلباتهم.



وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السعودية "واس".

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً.

وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.