شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ 500 ألف في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان حاجز الـ500 ألف اليوم الأحد، فيما تسعى السلطات للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 502 ألف و416 حالة وعدد حالات الوفاة بلغ عشرة آلاف و644 . وتم تسجيل 2899 حالة إصابة جديدة و46 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع في باكستان منذ الشهر الماضي. وردا على ذلك، تم إغلاق المؤسسات التعليمية وتم فرض إغلاق في بؤر الإصابة بالفيروس. غير أن الأسواق والشركات ووسائل النقل العام مازالت تعمل.