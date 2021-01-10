شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إندونيسيا: ندعو أن يتم العثور على جميع ضحايا"طائرة جاوة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت في بحر جاوة.

وقال جوكو "أود أن أعرب، نيابة عن الحكومة وعن شعب إندونيسيا، عن حزني العميق بسبب المأساة".

وأضاف "دعونا ندعو أن يتم العثور على جميع الضحايا".

وكان قائد الجيش الإندونيسي قد ذكر في وقت سابق أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة. وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو "يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين ، ولقد استطعنا تحديد (الموقع) ،ونأمل في انتشالهما سريعا ".