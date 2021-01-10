صالح يؤكد ضرورة الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية لمكافحة الجريمة

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على ضرورة الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية لمكافحة الجريمة، فيما لفت الى ان الواجبات المناطة على عاتق الشرطة تتطلب بذل الجهود للارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، وزير الداخلية عثمان الغانمي".

وهنأ صالح "وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية"، مشيداً "بدورهم والتضحيات التي يقدمونها من أجل أمن المواطنين".

وتابع ان "الواجبات المناطة على عاتق الشرطة تتطلب بذل الجهود للارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني، من أجل تسهيل وتطوير مهام عملهم، ويوفر أفضل الخدمات للمواطنين".

واكد ان "المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد والحفاظ على الأمن الداخلي العام، والحفاظ الانتصار ضد الإرهاب، ومكافحة الجريمة لينعم المواطنين بالأمن والأمان".

من جانبه، استعرض الغانمي خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجهوزية قواتها لحفظ أمن المواطنين، مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية بعمل الوزارة ودعمه المتواصل بمجال تطويرها بمختلف صنوفها.