برلمان العراق يناقش إعادة ضباط صدام حسين للخدمة.. بشرط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن تحرك نيابي لإطلاق سراح ضباط الشرطة والجيش في عهد الرئيس السابق صدام حسين، ممن لم يتورطوا بجرائم ضد المدنيين.

وقال نعيم الكعود في تصريحات صحفية إن "هناك توجها من قبل رئيس البرلمان لإطلاق سراح ضباط النظام السابق، الذين تم سجنهم دون أي ذنب سوى أنهم كانوا يدافعون عن وطنهم في وقت حكم صدام".

وأضاف الكعود أن "هناك تحركا أيضا لمناقشة إمكانية إعادة المفصولين والمنهية عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية".

وشدد النائب عن محافظة الأنبار على "محاسبة الضباط الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين فقط، سواء من الضباط الحاليين أو السابقين".

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب العراقي يوم غد الاثنين القراءة الأولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

وكان تحالف القوى العراقية، قد دعا بالتزامن مع الذكرى المئوية لعيد الجيش، قبل أيام إلى إطلاق سراح القادة والضباط في عهد صدام.

وما زال العشرات من قادة الجيش العراقي يقبعون في السجون منذ أبريل 2003، بتهم التورط في قضايا قتل وإراقة دماء المدنيين.

