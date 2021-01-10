صهر عون "ينسف" جهود تأليف حكومة الحريري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نسف النائب جبران باسيل الجهود التي تبذل على خط تأليف الحكومة اللبنانية بتمسكه بشروطه وهجومه على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وقال باسيل، خلال مؤتمر صحفي: "نحن أمام سنة متغيرات كثيرة في لبنان والمنطقة، انتخابات في إيران وسوريا وإسرائيل، لذلك علينا كلبنانيين منع سقوط الدولة من خلال تشكيل الحكومة".



وفي رفضه لتولي الحريري رئاسة الحكومة، قال إن المبادرة الفرنسية كسرت بتكليف الحريري (رئيس تيار المستقبل) وأيضا بالوزراء، (وفق اللائحة التي قدمها الحريري لعون).

وسأل "ماذا يعني أن يجمع وزير واحد حقيبتين مثل الخارجية والزراعة أو الشؤون الاجتماعية والبيئة؟"، في إشارة إلى الحكومة المصغرة التي يريد الحريري تشكيلها من 18 وزيرا.

وأوضح: "اتفقنا بالمبادرة الفرنسية أن نؤلف حكومة اختصاصيين من رئيسها لوزرائها.

وجدّد باسيل مطالبته للرئيس ميشال عون بالحصول على وزارات الدفاع والعدل والداخلية، وهو ما يرفضه الحريري، منتقدا كذلك بقاء وزارة المالية للطائفة الشيعية.

ويطالب الحريري إما بالمداورة الشاملة للوزارات بين كل الطوائف أو بقائها كما هي.



كما هاجم باسيل رئيس الحكومة المكلف قائلا: "لا نأتمن سعد الحريري وحده على الإصلاح، نحن نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية".

يذكر أن عون سبق أن عطّل تشكيل الحكومة مشترطا تعيين صهره (باسيل) وهو ما حصل.

وتأتي مواقف باسيل لتؤكد الانقسام والاختلاف بين السياسيين اللبنانيين ما يؤشر إلى مأزق تشكيل الحكومة العالق بين العراقيل الداخلية والخارجية.

ويرى محللون أن حزب الله يحاول تأخير التأليف إلى ما بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بادين الرئاسة الأمريكية، واتضاح ما ستكون عليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية.