"بدنا ناكل بدنا نعيش".. صرخة شعبية ضد حماس بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "بدنا (نريد) ناكل بدنا نعيش، السوق لازم يرجع".. هتافات رددها متظاهرون بغزة احتجاجا على إغلاق الأسواق الشعبية في القطاع بذريعة قيود جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتظاهر العشرات من أصحاب البسطات في الأسواق الشعبية، اليوم الأحد، أمام مقر المجلس التشريعي في غزة احتجاجا على استمرار إغلاق الأسواق، متهمين سلطات حماس بازدواجية المعايير إزاء المنشآت المسموح بعملها.

وأغلق أمن حماس أبواب المجلس التشريعي أمام المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تستهجن فتح مراكز التسوق الكبيرة (المولات) وإغلاق أسواق البسطات الشعبية التي يعتاش منها المئات في قطاع غزة.

وقال عبد الجليل أحد أصحاب البسطات: "ما في حدا مدور علينا (لا أحد يهتم بشؤوننا)، لنا سنة قاعدين بدون عمل، إحنا (نحن) مش أصحاب جيبات (سيارات) ومؤسسات، إحنا ناس غلابة، ما حدا دور علينا وما عوضونا".

وبصرخة موجوعة ردد المتظاهرون "بدنا ناكل بدنا ناكل والسوق لازم يرجع"، وسط تعاطف شعبي.

وقال حسام السيد، صاحب بسطة: "بضائعنا متكدسة وبعضها تلف، ونحن معطلون عن العمل، بحجة كورونا".

وتساءل: "هل كورونا فقط يأتي لأصحاب البسطات الصغيرة ولا يأتي لأصحاب المولات والمراكز التجارية التي تعمل بشكل طبيعي؟".

وأضاف "لم نعد قادرين على الاحتمال، مفيش أي حدا مدور علينا، لا تعويضات ولا معونات، وأصبحنا نتسول لقمة العيش".

وطالب المتظاهرون سلطات حماس بالتراجع عن قرار إغلاق الأسواق والسماح لهم بالعمل وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

ومنذ 5 أسابيع أغلقت وزارة الداخلية التي تديرها حماس الأسواق الشعبية ضمن إجراءات قيود كورونا، ولكن أصحاب البسطات يقولون إن الإغلاق يقتصر عليهم في حين أصحاب المتاجر والمولات الكبيرة تعمل بشكل طبيعي.

وسجلت في قطاع غزة 441 حالة وفاة و45357 إصابة بفيروس كورونا غالبيتهم أصيبوا بعد أغسطس الماضي.