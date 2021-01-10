شينكر يتفقد مبنى القنصلية الأمريكية بالداخلة المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطوة على طريق تعميق العلاقات بين واشنطن والرباط، تسير منذ الأمس، بأول زيارة لمسؤول أمريكي للأقاليم الجنوبية للمغرب.

زيارة بدأها ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على رأس وفد رفيع المستوى، أمس السبت، لمدينة العيون، وأتبعها اليوم بالداخلة التي ستحتضن قنصلية بلاده.

وفي أعقاب مؤتمر صحفي مشترك، تفقد كُل من ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، وشينكر، المبنى الذي سيحتضن مُستقبلاً القُنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة.







وفي ديسمبر / كانون الأول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

وفي زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي، حلّ شينكر السبت بمدينة العيون المغربية، ومن هُناك أشاد بعلاقات بلاده مع المملكة المغربية، وقال إنها أصحبت أقوى من أي وقت مضى.

وفي المؤتمر الذي عقداه اليوم الأحد، عبّر بوريطة وشينكر عن متانة العلاقات بين البلدين، التي تمتد لأكثر من قرنين من الزمن.

وسبق المؤتمر الصحفي، مُحادثات ثُنائية بين الطرفين، تناولت الملفات ذات الاهتمام المُشترك، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كالوضع في ليبيا، وأيضاً الملف الإيراني.





وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عمل القُنصلية الأمريكية سيكون له طابع اقتصادي واستثماري أكثر مما هو دبلوماسي، وذلك في ظل عزم واشنطن دعم الاستثمارات بالمنطقة الجنوبية للمملكة، وأيضاً في سياق الرغبة الملكية بجعل الصحراء بوابة استثمارية تربط العمق الأفريقي بالاتحاد الأوروبي.

والشهر الماضي، وقّع المغرب اتفاقيتين اقتصاديتين مع الولايات المتحدة الأمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى عن الجانبين.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية غير أفريقية تفتح قُنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في خُطوة تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتضم مدينة العيون عشر قنصليات، لدول: الإمارات، البحرين، زامبيا، إسواتيني، بورندي، كوديفوار، أفريقيا الوسطى، الغابون، جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، في انتظار افتتاح قُنصلية الأردن.

وبمدينة الداخلة، توجد قُنصليات لدول: غامبيا، غينيا، جيبوتي، ليبيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، هايتي، الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السفارة الأمريكية التي توجد في طور الإنشاء.