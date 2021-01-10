دولة الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19، أعلنت الوزارة اليوم عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح تم تقديمها حتى اليوم ليبلغ المجموع 1,086,568 جرعة كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.



كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

هذا وقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد – 19 حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

وقد أكدت قيادة دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة بأن صحة الإنسان أولية أولى واليوم ومع الدخول لمرحلة التخطيط إلى التعافي وتوفر اللقاح في مختلف إمارات الدولة تحث الوزارة جميع أفراد المجتمع على ضرورة أخذ اللقاح لصحة وسلامة المجتمع وحمايته من الأمراض والأوبئة.