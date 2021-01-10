شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال «داعشي» في كركوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم (الأحد)، اعتقال أحد عناصر ما يسمى بـ «أشبال الخلافة» التابعة لتنظيم «داعش» في عملية أمنية بمحافظة كركوك شمال البلاد. وقالت الوكالة في بيان لها: «إن مفارز الاستخبارات في كركوك تمكنت من القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لتنظيم داعش»، موضحة أن المعتقل تم الوصول إليه من خلال اعترافات عنصر آخر، ألقي القبض عليه سابقاً، وينتمي لأشبال الخلافة.

ولفتت وكالة الاستخبارات العراقية إلى أن المقبوض عليه يكنى (أبو أنس) واعترف بانتمائه للتنظيم منذ عام 2007، وبأنه بعد استكمال تدريباته في أحد المعسكرات تم تنسيبه إلى مفرزة عسكرية في (ديوان الجند) واشترك في هجوم على القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين.