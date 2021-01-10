شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف وفاة في بلجيكا جراء «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب

تجاوزت بلجيكا، إحدى دول العالم الأكثر تضرراً جراء الوباء نسبة إلى عدد سكانها، الأحد، حصيلة 20 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها لدى المقيمين في دور المسنين.

وسجلت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة، 662,694 إصابة بـ«كوفيد- 19» منذ ظهور الوباء في مارس/آذار 2020، و20038 حالة وفاة، مقابل 19992 السبت، وفقاً لتعداد نشره معهد الصحة العام «سيانسانو».

وسجلت هذه الأرقام في وقت باشرت البلاد حملة التلقح ضد فيروس «كورونا» التي بدأتها في 5 يناير/كانون الثاني في دور المسنين.

وسجل ما لا يقل عن نصف عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في دور المسنين، وأعلنت السلطات في 18 ديسمبر/كانون الأول، أن الفيروس أودى بحياة 10270 مسناً يعيشون في دور الرعاية.

ونددت منظمة العفو الدولية في بلجيكا في تقرير لاذع في نوفمبر/تشرين الثاني بـ «إهمال» السلطات لدور المسنين أثناء تفشي الوباء. وعمدت السلطات الصحية البلجيكية منذ بداية الأزمة إلى إجراء إحصاء واسع النطاق للوفيات.

وشمل التعداد خلال الموجة الأولى لوفيات التي يشتبه في أنها ناتجة عن الفيروس دون أن يتم تأكيد ذلك بالضرورة عبر إجراء اختبار. لكن مع الموجة الثانية، بات التعداد يحصي وفاة جميع الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالوباء حتى لو لم يكن سبب الوفاة هو الفيروس.

ونتيجة لذلك، صنفت بلجيكا أكثر دولة تضرراً من حيث معدل الوفيات نسبة إلى التعداد السكاني (باستثناء الدول الصغيرة مثل سان مارينو)، وفقاً لبيانات وكالة «فرانس برس»، ويبلغ معدل الوفيات في البلاد 1725 لكل مليون نسمة.

