شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 200 ألف بلقاح «كورونا» في بريطانيا يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن بلاده تجري تطعيم 200 ألف شخص يومياً بلقاح الوقاية من فيروس «كورونا» وتستعد لزيادة العدد إلى مليوني شخص أسبوعياً، وهو المعدل المطلوب لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحلول منتصف فبراير/شباط.

وقال الوزير لمحطة «سكاي نيوز»: «في الوقت الراهن يجري تطعيم أكثر من 200 ألف شخص يومياً». وأضاف: «قمنا بتطعيم نحو ثلث من تجاوزوا الثمانين في هذا البلد لذا فنحن نحرز تقدماً كبيراً، لكن لا يزال هناك المزيد من التوسع في هذا الصدد. سنفتتح مراكز للتطعيم الجماعي هذا الأسبوع».