شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة لسباقات الهجن يشكّل لجانه المختلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، اجتماعه الدوري الثاني السبت، بمقر النادي، برئاسة مطر علي بن هويدن وحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد علي سيف الكتبي ومطر محيان الكتبي، ومحمد عبيد حامد الطنيجي، وخليفة مهير علي الخرم الكتبي، ومهير عتيق بالرشيد الكتبي.

وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي، ومحمد علي سيف الكتبي نائباً للرئيس، كما تم توزيع أعضاء مجلس الإدارة على اللجان المختلفة، فترأس مطر بن هويدن لجنة الخدمات المساندة، بعضوية محمد علي سيف الكتبي، ثم لجنة الشؤون القانونية برئاسة محمد عبيد حامد الطنيجي وعضوية مهير عتيق بالرشيد، وتولى خليفة مهير علي الخرم الكتبي لجنة الإعلام والتحول الرقمي، بعضوية مطر محمد محيان الكتبي وترأس محمد علي سيف الكتبي اللجان الميدانية (الفنية والأمنية) بعضوية محمد عبيد حامد الطنيجي.

أما لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي فترأسها مطر محمد محيان الكتبي بعضوية خليفة مهير علي الخرم الكتبي، وترأس مهير عتيق بن رشيد لجنة المنازعات بعضوية خليفة سعيد راشد.

كما تمت مناقشة الموازنة التقديرية للنادي لعام 2021، واطلع الاجتماع على جملة من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات تصب في مصلحة النادي وتطوير سباقات الهجن.

وأشاد مطر علي بن هويدن رئيس مجلس الإدارة، بالدور الكبير الذي تقوم به اللجان من أجل إنجاح السباقات التي تقام على ميدان الذيد لسباقات الهجن، لرفع راية إماراتنا الباسمة عالياً.