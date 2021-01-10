بحث دعم الطلبة الموهوبين من أبناء الوطن

دبي: ”الخليج 365”

عُقد صباح أمس اجتماع بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، حضره الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين، حيث أبدى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للجمعية في ما يتعلق بأبناء الدولة من الطلبة الموهوبين، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم هو من الأولويات التي تأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة وكبار المسؤولين في الدولة.

من جانبه أعرب الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وتقديره إلى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على ما بادر به من استعداد الوزارة لدعم أبناء الوطن من الموهوبين.

كما استعرض تجربة كوريا الجنوبية في رعاية الموهوبين، التي اطلع عليها خلال زيارته مؤخراً على رأس وفد إلى كوريا الجنوبية، ومدى الاستفادة من تلك التجربة، وتطبيقها في الدولة.

من جانب آخر، عقد مجلس إدارة جمعية الامارات لرعاية الموهوبين اجتماعاً عن بعد برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية، حيث أشاد ببرنامج «المستكشف الإماراتي» الذي أعده الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون بدعم ورعاية رجل الأعمال الدكتور محمد عمر بن حيدر.

وصرح الدكتور منصور العور، المنسق العام للبرنامج، بأن رسالة البرنامج تتمثل في تزويد جيل الناشئة من المواطنين بمهارات الاستكشاف العلمي من خلال منهج تعززه التقنيات الحديثة، وأن رؤيته تتجسد في غرس المهارات الضرورية في عقول الناشئة من المواطنين لمواجهة تحديات المستقبل، ولأداء هذه الرسالة وتجسيد هذه الرؤية، فإن البرنامج يغطي علوم الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء وفق جدول زمني مدروس بمراحل متعددة ومتكاملة.

كما ناقش مجلس الإدارة عدداً من المواضيع منها اقتراح مجلة جمعية الامارات لرعاية الموهوبين بعنوان «موهبة وطن»، التي تتناول كافة أنشطة الجمعية وتوثيقها، ويشارك في تحريرها أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الطلبة الموهوبين، وأصحاب الاختصاص.