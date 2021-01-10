شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون التربية والتعليم» تزور 4 أندية في المنطقة الشرقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أولى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اهتماماً بالغاً بقطاع الرياضة من خلال خطته التي أقرتها لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس باعتبارها اللجنة المعنية بالرياضة، وذلك ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للقيام بسلسلة من الزيارات لكافة أندية إمارة الشارقة الرياضية والتخصصية.

وتهدف مختلف الزيارات التي بدأتها اللجنة إلى أندية إمارة الشارقة إلى صياغة عدد من المرئيات والتصورات الخاصة بدعم جهود مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة في مواصلة الارتقاء بكافة الرياضات وتحقيق النتائج المرجوة.

وعليه استهلت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس برنامج زياراتها مع بداية عام 2021 لأندية إمارة الشارقة، والتي من المقرر أن تتواصل حتى نهاية شهر يناير الجاري بقيامها بأربع زيارات لأندية إمارة الشارقة في المنطقة الشرقية، شملت نادي اتحاد كلباء ونادي خورفكان للمعاقين ونادي خورفكان الرياضي ونادي دبا الحصن.

ضم وفد اللجنة من المجلس الاستشاري الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة، وحضر من أعضاء وعضوات اللجنة كل من شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة، والدكتور عبدالرحمن محمد إلياسي، وعائشة محمد بوخاطر، ونبيلة علي الحمادي، وطالب البلي الظهوري، ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي أمين سر اللجنة.