شكرا لقرائتكم خبر عن شباب شمل يتوج ببطولة الفرجان الثانية للمدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية وحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، أمين عام المجلس التنفيذي برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، اختتمت بطولة الفرجان الثانية لطلاب المدارس الثانوية، على ملعب جمعية الإمارات، بين فريقي شباب شمل وشراع السفينة، وانتهت بفوز شباب شمل بأربعة أهداف مقابل هدف.

أدار اللقاء الحكم محمد مروان البلوشي وعلق عليه المعلق أحمد الرفاعي، وتم اختيار اللاعب زياد عبد العزيز صالح من فريق شراع السفينة كأفضل لاعب في البطولة، واللاعب محمد حسن نصير من شباب شمل أفضل حارس في البطولة، ونال الإداري محمد أحمد الظهوري لقب أفضل إداري وحصل فريق مدرسة الشيخ سعود على لقب الفريق المثالي.

وأكد خلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات أن إطلاق البطولة بنسختها الثانية نابع من حرص إدارة الجمعية على تفعيل النشاط الرياضي لطلاب المدارس وتحقيقاً للأهداف المجتمعية الرامية لاستغلال أوقات فراغ الطلاب في أنشطة رياضية إيجابية، وسعياً من الجمعية لتقديم أنشطتها وبرامجها لكافة شرائح المجتمع وصولاً للهدف الاستراتيجي بالارتقاء بالخدمات والبرامج الهادفة والمتميزة.