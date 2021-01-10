شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستقبل أكثر من مليوني مكالمة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي استقبلها مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي 2,210,195 مكالمة هاتفية، بينها 870،732 مكالمة حول كوفيد-19 و49،651 مكالمة لحجز موعد فحص كوفيد-19.

كما بلغ عدد المواعيد التي تم حجزها ضمن خدمة «طبيب لكل مواطن» عبر مركز الاتصال الموحد 124,780، وعدد الرسائل النصية 188،970 رسالة، فيما وصل عدد الدردشات عبر الموقع الرسمي للهيئة (272،129) دردشة، وعدد الاستفسارات والمحادثات عبر قناة واتساب الأعمال 81،878 استفساراً.

وأكدت فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي على الدور الهام والفاعل الذي قام به مركز الاتصال الموحد خلال العام الماضي رغم الزيادة الكبيرة في عدد المكالمات المستلمة، حيث حافظ المركز على جودة الخدمة المقدمة وسرعة الاستجابة والرد على المتعاملين مشيرة إلى قيام المركز بتدريب 270 موظفاً وتزويدهم بآخر المعلومات والمستجدات والقرارات التي يتم اعتماها من الجهات المعنية، ومتابعة أدائهم بشكل مستمر لضمان التميز في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير المهنية والممارسات العالمية في هذا المجال.

واستعرضت القنوات والخدمات المتعددة التي يقدمها مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي على مدار الساعة من خلال المكالمات الهاتفية والدردشة الفورية المباشرة مع المتعاملين، والبريد الإلكتروني، وقنوات التواصل الاجتماعي، وخدمة واتساب الأعمال، حيث يقوم المركز بالتواصل المباشر مع المتعاملين وحجز وإدارة المواعيد الطبية بكافة مراكز الهيئة ولأكثر من 97% من عيادات هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى حجز المواعيد الطبية ضمن خدمة «طبيب لكل مواطن»، كما يوفر المركز خدمة الاستعلام عن حالة الطلب لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية، والاستعلام عن حالة الطلب لخدمات التراخيص الطبية.

وأكدت على الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لرصد ومتابعة وتقييم أداء مركز الاتصال الموحد من خلال لوحة تفاعلية موحدة لجميع المؤشرات لضمان التميز والفعالية في تقديم الخدمات بما يفوق تطلعات المتعاملين، لافتة إلى أن المركز يقدم خدماته من خلال ست لغات هي: اللغة العربية كلغة رسمية، والأوردو، والتاغلوغ، والهندية، والمالايالم، والصينية.

وقالت إن الهيئة أطلقت خلال شهر إبريل الماضي خدمة واتساب الأعمال والتي تعتمد على التواصل المباشر مع أفرد المجتمع على مدار الساعة من خلال توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي لزيادة سرعة ودقة التواصل وفعالية الاستجابة والرد على كافة استفسارات المتعاملين.

وحول الدور الذي قام به المركز خلال العام الماضي والمتعلق بجائحة كوفيد-19 أشارت إلى جهود المركز في التعامل مع أسئلة واستفسارات المتعاملين، حيث تم تخصيص رقم مركز الاتصال الموحد 800342 كرقم رئيسي للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وتسليم نتائج التحليل لفيروس كورونا في حال خلو الشخص من الفيروس.