رقص واحتفال على أغاني «البوب».. فيديو مثير لـ ترامب وعائلته بالتزامن مع اقتحام مبنى «الكونجرس»

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور وآخرين، يحتفلون ويرقصون على أغاني البوب، ​​بالتزامن مع اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

ولم يوضح الفيديو، الذي صوّره دونالد جونيور على هاتفه المحمول، ما إذا كان قد تم تصويره قبل أو بعد خطاب ترامب يوم الأربعاء ، والذي دعا فيه أنصاره إلى أن "يقاتلوا بقوة أكبر" و"يتوجهوا إلى مبنى الكابيتول".

وبدأ الفيديو بشكر دونالد جونيور "الوطنيين الرائعين الذين سئموا من الهراء". كما وصفتهم إيفانكا بـ "الوطنيين" في تغريدة نُشرت بعد اندلاع أعمال العنف، لكنها حذفتها لاحقا، بعد رد الفعل العنيف.

وحث دونالد جونيور أنصار والده على "القتال"، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض، بينما تعرض العديد من الشاشات التلفزيونية لقطات إخبارية لمؤيديهم وهم يسيرون نحو مبنى الكابيتول.

كما أظهر الفيديو أشخاص آخرين وهم يضحكون ويرقصون، بينما يتم تشغيل أغنية بوب بصوت عال في الخلفية.

والأربعاء الماضي، اقتحم عدد كبير من أنصار ومؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، بهدف منع انعقاد جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.