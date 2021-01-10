البابا فرنسيس "مذهول" من أعمال العنف في الكابيتول

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الفاتيكان: اعرب البابا فرنسيس عن "ذهوله" لأعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول في واشنطن الاربعاء، وذلك في مقابلة مع قناة التلفزة الايطالية "كانال 5".

وقال البابا في المقابلة التي تعرض كاملة مساء الأحد ووزعت مقاطع منها السبت، "شعرت بالذهول لأنه شعب يتمتع بانضباط كبير في (الموضوع) الديموقراطي".

واعتبر أنه "حتى في البيئات الأكثر تطورا ثمة خلل ما"، لافتا الى وجود أناس "يسلكون طريقا ضد المجموعة، ضد الديموقراطية، ضد الصالح المشترك".

ورأى البابا أنه "ينبغي التنديد بهذه الحركة" و"يجب استيعاب (الأمر) جيدا لعدم تكرار ذلك وأخذ عبر من التاريخ".

ونكست أعلام مبنى الكابيتول بعد مصرع شرطي إثر اصابته خلال المواجهات مع مناصري الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، لترتفع حصيلة صدامات الاربعاء الى خمسة قتلى.