شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين : الشعب ينتظر من مجلس النواب الكثير والمتغيرات العالمية ليست سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة درية شرف الدين، عضو مجلس النواب، عن اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب ، مؤكدة أن تطمح فى أن يكون هذا الموقع إضافة لها وأن تكون عند ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى اختارها للتعين فى مجلس النواب ، وكذلك عند حسن ظن الشعب المصرى ، لأنها ستكون نائبة عن الشعب وليس عن دائرة معينة .



جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتورة درية شرف الدين ، على هامش حفل الأستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم الأحد، للأعضاء المعينون بقراررئيس الجمهورية والبالغ عددهم 28 عضوًا.



وأكدت الدكتورة درية شرف الدين ، احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية، مشيرة إلي أن الشعب المصري ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير ، لافتة الى أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة ، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات ، مضيفة أن هذه المؤسسة في خدمة الجميع .

وأشادت عضو مجلس النواب ، بالإجراءات الاحترازية التي شهدتها في مجلس النواب ووصفتها بأنها على أعلى مستوى من قبل الأمانة العامة للمجلس في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه الظروف الصعبة،منوهة إلي تعمدها الظهور بالكمامة للتأكيد على ضرورة أن يتخذ الجميع الإجراءات الاحترازية ، خاصة في ظل الجائحة التي يشهدها العالم كله .



يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني ستنطلق الثلاثاء القادم، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس بدعوه المجلس للانعقاد في تمام الساعة 11 ظهراً، والُمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).



وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى



ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.





واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

