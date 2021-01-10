شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسام غالى يتسلم بطاقة عضويته بمجلس النواب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر لاعب كرة القدم الدولى المُعتزل حسام غالى، عضو مجلس النواب المعين، اليوم الأحد إلى مقر المجلس لتسلم بطاقة العضوية الخاصة به بمجلس النواب بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن قائمة المُعينين من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب.

وكان قد وقع الاختيار على حسام غالى نجم الأهلى الأسبق من رئيس الجمهورية لتعينه فى مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التى ستنعقد يوم الثلاثاء القادم، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر في قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة في الملاعب المصرية سواء مع الأهلي او منتخب مصر.

حسام غالي من مواليد 15 ديسمبر 1981 هو لاعب كرة قدم مصري سابق، لعب لعدة أندية أبرزها الأهلي وفينورد الهولندي وتوتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين والنصر السعودي "مرتين" وليرس البلجيكي.

بدا اللعب في نادى بيلا، ثم انضم للنادي الأهلي للناشئين ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم بدأ أول طريق الاحتراف في نادي فينورد الهولندي ثم توتنهام الإنجليزي. ثم احترف بنادي ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي. وانتقل بعدها إلى نادي النصر السعودي لثلاث مواسم. ثم انتقل للنادي الاهلي وأصبح كابتن الفريق وعاد إلى النصر عام 2017.