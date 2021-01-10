شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل بعد كارنيه البرلمان: الرئيس يدعم الشباب.. والمواطنة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المٌعين، سعادته بتعيينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمجلس النيابى، الذى جاء فى مناسبة سعيدة حيث عيد الميلاد فكان العيد عيدين بالنسبة له، معتبرًا إياه شرف كبير بل وتكريما لثقة الرئيس فى الشباب، ولاسيما تنسيقية شباب الأحزاب.



جاء ذلك فى تصريحات على هامش حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى اليوم الأحد، للأعضاء المعينون بقرار رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 28 عضوًا.



وقال خليل، إنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكى يكون هناك سياسة بمفهوم جديد، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن، مشيرًا إلى أن التنسيقية خرج منها الكثير من الكوادر سواء على المستوى التنفيذى فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبى من خلال وجود 31 نائب فى البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.



وأشار البرلمانى، إلى أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية بحكم عمله كصحفى.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى ستنطلق الثلاثاء القادم، وذلك فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى المجلس بدعوه المجلس للانعقاد فى تمام الساعة 11 ظهرًا، والُمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).



وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.



ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.





ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.





واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.