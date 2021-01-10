شكرا لقرائتكم خبر عن 18 نائب معين حصلوا على كارنيه العضوية..على جمعة ودرية شرف الدين "الأبرز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب ، أن 18نائب، من النواب المعينين بقرار جمهوري تسلموا كارنيه عضوية المجلس والحقيبة البرلمانية حتي الآن، وذلك خلال ساعتين من حفل الاستقبال .

وضمت قائمة النواب الذين حصلوا على كارنيه العضوية :

النائبة :

1/ سحر عبدالمنعم محمد

٢/ النائبة : نيڨين حمدي بدوي

٣/ النائبة : داليا السيد السعدني

٤/ النائب : منصف نجيب سليمان

٥/ الدكتور: على جمعه

٦/ النائب : عادل عبدالفضيل أحمد سعد

٧/ النائبة : ندى ألفى ثابت بسالي

٨/ النائبة : منال هلال أيوب جرجس

٩/ النائبة : درية شرف الدين:

١٠ / النائب : كريم بدر حلمي

١١/ النائبة : هدى عبدالستار كمال الدين

١٢ / النائبة : آيه محمود عبدالله

١٣ / النائب : عماد خليل كامل

١٤/ النائب : سالم سليمان سالم

١٥/ النائب : محمد ذكي الوحش

١٦/ النائب : محمد سعد عوض

١٧/ النائبة : عبله أحمد الألفى

١٨/ النائب : محمد عمر الزير

يذكر أن مجلس النواب بعقد جلسته الافتتاحية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني بعد غدا الثلاثاء، وسط اجراءات احترازية مشددة، وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية فى أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها بعد غدا الثلاثاء المقبل.

وأكد فوزى ، أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، موضحا أن الحق فى الصحة مقدم علي كافة الأمور، مشيرا الى أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب، الى أنه تم تقسيم أداء لليمين الدستورية للنواب ، وفقا لدراسة الاستعداد لهذه الجلسة من خلال قانون مجلس النواب الذى ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، وبحسب هذه القاعدة اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي سيؤدي نواب الفردى القسم أولا ، ثم يغادروا القاعة وعقب عملية التطهير يدخل نواب القائمة والمعينين ليؤدوا القسم.