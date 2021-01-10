شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة داليا السعدنى بعد كارنية عضوية 2021: على الشباب دور فى تغيير وجه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجهت النائبة داليا السعدنى، عضو مجلس النواب المُعينة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لشمولها ضمن قائمة التعيينات بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الخبر كان مفاجأة بالنسبة لها، ولم تكن متوقعة.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى اليوم الأحد، للأعضاء المعينون بقرار رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 28 عضوًا.

وأضافت البرلمانية، إنها تولى اهتمام كبير بإلقاء الضوء على الهوية المصرية المعمارية وذلك بحكم عملها كمهندسة معمارية، كنوع من الاحترام والتقدير لتاريخنا المصرى الأصيل، لاسيما وأن هناك دول كثيره تبنى سياحتها على المعمار، وليس هناك أفضل من مصر لأن تكون وجه حضارى فى هذا الصدد.

وأضافت السعدنى، إلى أنها تولى اهتمام بتنسيق الشوارع والوجه العام والذى لابد أن يكون للشباب دور فى تغيير وجه مصر أمام العالم.

وأكدت البرلمانية، أن ملف المرأة سيكون على رأس أولوياتها خاصة بعد دور المرأة الذى شهده المجتمع المصرى خلال الـ 10 سنوات الماضية والتغيرات السياسية والاجتماعية التى حدثت فى مصر وكان للمرأة دور كبير لذلك لابد من دعم دور المرأة على المستوى السياسى والاجتماعى بالإضافة إلى ملفات حماية المرأة وتكريمها.

وبالنسبة لتنظيم الاستقبال من قبل أمانة المجلس، أكدت النائبة داليا السعدنى بأن التنظيم على أعلى مستوى وراقى جدًا ومنظم جدًا ويتم إتباع معايير السلامة والصحة وأنا كنت قليقة جدًا ولكن المجهود المبذول من الأمانة مبهر وعلى أعلى مستوى.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى ستنطلق الثلاثاء القادم، وذلك فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى المجلس بدعوه المجلس للانعقاد فى تمام الساعة 11 ظهرًا، والُمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلًا من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.