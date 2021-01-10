شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نيفين الطاهرى تؤكد أهمية سن التشريعات المحفزة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نيفين الطاهرى، عضو مجلس النواب المعين، ضرورة تحفيز وجذب الاستثمار الداخلى والخارجى تشريعيًا مشيرة لأهمية المستثمر الداخلى حيث يمنح نظيره الخارجى ثقة أكبر فى الاستثمار داخل البلاج، قائلة: " المستثمر الأجنبى عندما يرى نظيره الداخلى بيحط فلوسه فى البلد وواثق فى اقتصادية هذا أمر يحفزه".

جاء ذلك فى تصريحات على هامش حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى اليوم الأحد، للأعضاء المعينون بقرار رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 28 عضوًا.

وأشارت البرلمانية إلى أن مصر حباها بكثير من النعم ولا ينقصها أى شيء من الإمكانيات والمقومات، فلديها شبابها وأهلها، مضيفة: الفكرة فى كيفية توظيف واستخدام هذه الإمكانيات فى كل مرحلة، وكل جهودنا هى بمثابة طوبة فوق طوبه من أجل نهضة وتقدم البلاد".

وأعربت نيفين عن تفاؤلها بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى وتشكيلته، بقولها: "استشعر أن لديهم رغبة كبيرة فى بذل كل ما فى وسعهم من أجل رفعه الوطن أكثر فأكثر، وهذا لا يقلل من جهد ممن سبقنا".

وأضافت البرلمانية، إننا فى مرحلة تشهد الكثير من المتغيرات وهناك صعوبات كبيرة تحيط بنا ليس بمصر فقط بل العالم بأسرة، ومنها الاقتصادية ونسعى بقدر ما نستطيع من أجل تحقيق النهضة التى ننشدها جميعا وبناء الوطن.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى ستنطلق الثلاثاء القادم، وذلك فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى المجلس بدعوه المجلس للانعقاد فى تمام الساعة 11 ظهرًا، والُمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلًا من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.



واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.