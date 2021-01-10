شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار النهضة التونسية.. تقرير يكشف ماذا يحدث فى الحركة الإخوانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى أزمات ونكسة جديدة لرئيسها راشد الغنوشى بعد فشله فى تمرير المكتب التنفيذى الذى اقترحه للحركة وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية فى تونس.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت كشف أن حركة النهضة كانت فى حالة من الاضطرابات العديدة وباتت فى خسارة كبيرة نتيجة لما بدر منها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الغنوشى بأنه جعل حزبه ملكا له وأحاط نفسه بالأقارب ومن بينهم صهره، وهو ما جعل هناك حالة التفكك الداخلى فى الحركة الإخوانية التى أثر عليها، ويأتى ذلك فى ظل أزماتها المستمرة مع المعارضين لها فى الشارع التونسى الذى يرفض أى تواجد للحركة الإخوانية.