اعتقال أشخاص كانوا يبيعون أدوية كورونا على الأنترنت.. حجز 20 ألف علبة “الفيتامين C” وما يقارب 3500 علبة “الزنك”

جدة - عبدالحي حسين - تبعا لمراسلة كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مديرية الأدوية والصيدلة، بشأن بيع أدوية الفيتامين c عبر شبكات التواصل الإجتماعي، قبل أشهر؛ قالت الكونفدرالية، اليوم الأحد، إن فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية، وصلت إلى المتورطين، في بيع الأدوية، وأسفرت، هذه العملية عن حجز كميات هائلة من الأدوية، والمتمثلة فيما يقارب 20 ألف علبة من دواء الفيتامين c وما يقارب 3500 علبة من دواء الزنك.

وفي التفاصيل، أوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم الأحد، أنه بعد مراسلة كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مديرية الأدوية والصيدلة بشأن بيع أدوية الفيتامين c عبر شبكات التواصل الإجتماعي، أحالت المديرية المذكورة بدورها شكايتها على رئاسة النيابة العامة، التي أحالت الشكاية المذكورة على فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأضافت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عبر بلاغ لها، أن رئاسة النيابة العامة، استمعت إليها، وتابعت المتورطين في عملية بيع الأدوية عبر شبكة العنكبوتية، والتي عرفت اعتقال المتهمين في أفق متابعتهم أمام القضاء.

وعملية اعتقال المتورطين، بحسب المصدر نفسه، أسفرت عن حجز كميات هائلة من الأدوية، والمتمثلة فيما يقارب 20 ألف علبة من دواء الفيتامين “س”، وما يقارب 3500 علبة من دواء الزنك، بالاضافة إلى أدوية أخرى غير مسجلة، ومجهولة المصدر.

واشتكى عدد من المواطنين، قبل أشهر ماضية، من انقطاع ادوية الفيتامين c، والزنك، في صيدليات المغرب، ما دفع بعضهم إلى اقتناء الأدوية عبر الشبكة العنكبونية، بأسعار مرتفعة.