الصحافي المغربي محمد الأشهب في ذمة الله

جدة - عبدالحي حسين - توفي اليوم الأحد، الكاتب والصحافي محمد الأشهب، بعد معاناة طويلة مع المرض.

واشتغل محمد الأشهب سابقا مراسلنا لجريدة الحياة اللندنية، كما اشتغل في جريدة “العلم” في بداية السبعينيات، وبديوان الوزير الأول المعطي بوعبيد في أواخر السبعينيات، وقبلها كمسؤول في جريدة الحزب الوطني الديمقراطي، قبل أن يصبح واحدا من كبار محرري مجلتي “الرسالة” باللغتين الفرنسية والعربية، ثم محررا بجريدة الصحراء، فمديرا لمكتب جريدة “الحياة” بالرباط.

وكان الإعلامي المغربي محمد الأشهب قد تبرع بالقيمة المالية لجائزة الصحافة سنة 2016 ، لصالح صندوق دعم الصحافيين، معتبرها أن”هؤلاء الصحافيين هم أولى بها من غيرهم”.

الراحل له العديد من الإصدارات منها دراسته للإرهاب، بمعية فريق دولي، تحت عنوان “الكتاب الأبيض عن الإرهاب بالمغرب”.