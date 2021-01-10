شينكر يبدأ زيارته للداخلة.. لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومنتخبين محليين ومبادرة للترويج الاقتصادي للجهة

جدة - عبدالحي حسين - بدأ مساعد كاتب الدولة الأمريكي، المكلف بشؤون الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، صباح اليوم الأحد، زيارته لمدينة الداخلة، في يوم ينتظر أن يكون حافلا بالأحداث رفقة وفد رفيع المستوى.

وفي بداية اليوم، أعلن شينكر، بمعية المنتخبين المحليين في مدينة الداخلة، الانطلاقة الرسمية للبوابة الرقمية، الخاصة بالترويج الاقتصادي، والتشجيع على الاستثمار في جهة الداخلة وادي الذهب بشراكة ما بين المملكة المغربية، والولايات المتحدة.

وتهدف البوابة المذكورة لتسهيل مجيء الشركات الأمريكية، والعالمية للاستثمار في منطقة الصحراء المغربية، عقب الإعلان الأمريكي عن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وعزم واشنطن تخصيص قنصليتها في الداخلة لأهداف اقتصادية.

وفي السياق ذاته، ومباشرة بعد لقائه بالمسؤولين المحليين، التقى شينكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

لقاء شينكر، وبوريطة، الذي حضره منتخبون محليون، وجهويون، عرف مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.