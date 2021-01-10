انفلونزا الطيور في فرنسا.. العاملون في قطاع الدواجن في المغرب يدعون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية القطاع

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بشكل مخيف في جنوب غرب فرنسا؛ دعا عدد من المهنيين في قطاع الدواجن في المغرب الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات استباقية، ومستعجلة لحماية قطاع الدواجن في المغرب.

ويتخوف عدد من العاملين في هذا القطاع، من استيراد دواجن قد تكون مصابة بوباء إنفلونزا الطيور من فرنسا؛ لاسيما أن وزير الزراعة الفرنسي، أكد أن مستوى تفشي فيروس أنفلوانزا الطيور في بلاده بلغ “حدا صعبا بشكل لا يُصدّق، وهو اليوم ينتقل بسهولة كبيرة”.

وبالتالي، دعا العاملون المغاربة في قطاع الدواجن الحكومة إلى إيقاف استيراد الدواجن من فرنسا، وتعليقا على هذا الموضوع؛ قال مصطفى اوسعيد، الكاتب العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن، في حديثه مع “اليوم24″، إن “الحكومة وحدها من تملك صلاحية إيقاف استيراد الدواجن من فرنسا، لحماية هذا القطاع من أي وباء”.

وأوضح المتحدث نفسه أن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات قانونية مستعجلة، لحماية قطاع الدواجن في المغرب، لاسيما إذا كان الفيروس متفشيا في فرنسا”، مبرزا أنه “ثمة بعض الشركات، تسترد فعلا كتاكيت من هذا البلد”.

وفي المقابل، شدد المتحدث نفسه على “أن الدواجن في المغرب لا تعاني أي فيروس”، غير أن العاملين في هذا القطاع، “يعانون من التضخم في العرض، لاسيما بعد قرار إغلاق المطاعم، بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من خسائر فادحة، يتكبدها العاملون في القطاع لوحدهم”.