الداودية تتعاون مع الشاب بلال

جدة - عبدالحي حسين - تصدر الفنانة المغربية، زينة الداودية، غدا الاثنين، عملا غنائيا جديدا تعاملت فيه مع مغني الراي الشهير، الشاب بلال.

واختارت الداودية لأغنيتها الجديدة عنوان “سكتو عليا”، ويحضر فيها النجم الجزائري بلال موفق على مستوى كتابة الكلمات، وتلحينها.

وتحاول الفنانة زينة الداودية مواصلة النجاح، الذي حققته على مستوى الأرقام في “يوتوب”، إذ صنفت كتاسع أكثر فنان حصولا على المشاهدات، في العام الماضي.

وحصدت قناة زينة الداودية في يوتيوب على 78.8 مليون مشاهدة خلال 12 شهرا الماضية.

واختتمت زينة الداودية عام 2020، بإصدار أغنية “أش بينك وبيني”، التي تجاوزت عتبة مليون مشاهدة في أسبوعين.