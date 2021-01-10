شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تحاصر ألف مركبة في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقطعت السبل بأكثر من ألف مركبة في وسط اليابان اليوم الأحد مع استمرار تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة من البلاد، ما أجبر بعض المقاطعات على طلب مساعدة قوات الدفاع الذاتي البرية في عمليات الإنقاذ.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن شركة سنترال نيبون اكسبريس واي القول إن نحو 200 مركبة أصبحت عالقة بالقرب من تقاطع على طريق هوكوريكو السريع في مقاطعة فوكوي حتى الساعة 1100 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ظلت 830 مركبة أخرى عالقة في أجزاء أخرى من الطريق السريع منذ أمس السبت.

وتوقفت 200 مركبة أخرى في مقاطعة توياما بعد أن أصبحت شاحنة كبيرة غير قادرة على التحرك على طريق توكاي-هوكوريكو السريع. وقالت حكومة المقاطعة إن نحو 50 عضوا من قوات الدفاع الذاتى البرية شاركوا فى أعمال الإنقاذ فى مكان الحادث.