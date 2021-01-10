شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يترأس اجتماع شركة مبادلة للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.



واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام 2021، كما ناقش الحاضرون الاستراتيجية الاستثمارية لشركة "مبادلة" وعددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحمود إبراهيم المحمود.