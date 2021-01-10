شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديفيد شينكر: المغرب شريك محوري في الاستقرار الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، بعلاقة بلاده مع المغرب، واصفا إياه بأنه شريك محوري في الاستقرار الإقليمي.



تصريحات أدلى بها شينكر في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مدينة الداخلة الواقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويترأس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بدأ السبت، زيارة تاريخية، وفدا إلى الصحراء ومدينة العيون.