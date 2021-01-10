"كيم جونغ أون" لـ"جو بايدن" : الولايات المتّحدة أكبر عدوّ لنا ويجب التخلي عن السياسات العدوانيّة لتحسين العلاقات الثنائيّة

اسماعيل عبد الحي - قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في كلمة ألقاها خلال إجتماع لحزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية، إنه لا يتوقع أن يتم تغيير النهج الأصلي للولايات المتحدة تجاه بلاده أيا كان يتولى السلطة في واشنطن.

وتابع زعيم كوريا الشمالية في رسالة ضمنية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن أن "الولايات المتحدة تمثل أكبر عدو" لبلاده، مشيرا إلى أن عليها "التخلي عن السياسات العدوانية لتحسين العلاقات الثنائية" بين الدولتين.

ودعا كيم جونغ أون إلى تصميم معدات عسكرية أوتوماتيكية محدثة تتميز بجودة عالية، مشيرا إلى أنه يجب على كوريا الشمالية مواصلة تطوير الأسلحة النووية.

وشدد على أن كوريا الشمالية لن تستخدم قدراتها النووية إلا إذا حاولت "القوات العدوانية" إستغلال سلاحها النووي ضد بلاده.

وكالات