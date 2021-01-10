الإمارات تُسجل 2876 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 708 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2876

إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 230 ألفا و578 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2454 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 206 آلاف و114حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 172 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.