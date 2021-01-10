أوكرانيا تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الأحد، 5 آلاف و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية، وفقا لصحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع

إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و115 ألفا و26 إصابة مؤكدة، لافتة إلى تسجيل 99 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 19 ألفا و767 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.