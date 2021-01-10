فلسطين تُسجل 699 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 حالة وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان الأحد، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية "طوباس 1، نابلس 2،

طولكرم 3، جنين 2، الخليل 2، رام الله 2"، قطاع غزة 8 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (34)، قلقيلية (14)، نابلس (90)، سلفيت (28)، طولكرم (39)، ضواحي القدس (26)، جنين (48)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (110)، بيت لحم (22)"، قطاع غزة (232).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (19)، قلقيلية (29)، نابلس (115)، سلفيت (20)، طولكرم (62)، جنين (65)، أريحا والأغوار (6)، الخليل (67)، رام الله (87)، بيت لحم (68)"، قطاع غزة (477).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 98 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.