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نيجيريا تُسجل 1585 إصابة جديدة بكورونا

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ياسر رشاد - القاهرة -  

سجلت نيجيريا 1585 حالة إصابة جديدة بفيروس ، بالتوقيت المحلي، فيما لا تزال الموجة الثانية من الفيروس تنتشر في البلاد.

وحالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 99 ألفا و63

حالة إصابة.

وارتفعت الحالات النشطة بشكل حاد من حوالي ثلاثة آلاف قبل شهر إلى أكثر من 17 ألف بسبب زيادة في حالات الإصابة الجديدة.

وسجلت نيجيريا ثماني حالات وفاة أخرى بسبب الفيروس، أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1350 حالة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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