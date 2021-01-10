بلجيكا تُسجل 1991 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت بلجيكا 1991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" - حسبما أفادت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 135

حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة وتوجد 1928 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 379 مريضا إلى العناية المركزة.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، توفي

038ر20 حيث تم تسجيل 46 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.