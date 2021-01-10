روسيا.. ، تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ نوفمبر

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأحد، تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي.



وسجلت روسيا 22851 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 4216 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و401954 إصابة، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

كما أكدت السلطات تسجيل 456 وفاة، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الرسمية 61837، مشيرة إلى شفاء 24080 حالة جديدة، ما يرفع حصلية المتعافين إلى مليونين و778889.