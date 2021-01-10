مقتل مسؤول أفغاني واثنين من مرافقيه في انفجار بكابول

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

قُتل مسؤول أفغاني واثنانِ من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة كارته-إي-ناو بالدائرة الثامنة في العاصمة الأفغانية كابول.



وأوضح المتحدثُ باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق آريان أنَّ المتحدث باسم قوات الحماية العامة، ضياء فيدان قتل مع اثنين من مرافقيه بالانفجار الذي يأتي استمرارًا للعمليات الإرهابية بشكل غير مبرر، مضيفًا أن استخدام الألغام والمتفجرات يعد جريمة حرب.

وحمّل طالبان مسؤولية تلك الجرائم وعمليات القتل، مبينًا أن الإرهابيين المعتقلين مؤخرًا أقروا بتبعيتهم لطالبان.