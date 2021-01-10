ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ90 مليونا و84 ألفا و907 حالات

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 90 مليونا و84 ألفا و907 إصابات، فيما سجل العالم مليونا و934 ألفا و927 وفاة، حتى الأحد.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 64 مليونا و467 ألفا و156 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 33 في اليوم السابق.

وكانت معظم الإصابات المحلية في إقليم خبي الذي سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية، ويحيط الإقليم بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، انخفاضا من 38 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87433 بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، 16105 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و524036 إصابة و133204 وفيات.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إنها سجلت 62290 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد تجاوز 8 ملايين حالة إصابة و200 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل 10 أشهر.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، أنها سجلت 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، مقارنة مع 1001 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 148799 حالة من ضمنهم 118294 حالة تم شفاؤها و8142 حالة وفاة".