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سلطان عمان يصدر عفواً عن 285 سجيناً بمناسبة توليه مقاليد الحكم

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محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفواً سامياً خاصاً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

 

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية قوله إن "الذين تشرفوا بالعفو بلغ عددهم 285 نزيلًا، منهم118 نزيلًا أجنبيًّا".

 

ووفق الوكالة ، يأتي العفو تزامنًا مع مناسبة يوم تولّي السلطان هيثم مقاليد الحُكم في البلاد ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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