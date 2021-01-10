شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الامريكي: لن نسمح لايران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو "ان النظام الإيراني يستخدم من جديد برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي ولا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة".



واضاف بومبيو رداً على تصريحات عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد فراهاني بطرد المفتشين الدوليين " ان التزامات إيران ضمن معاهدة منع الانتشار النووي تفرض عليها السماح بتواجد مفتشي وكالة الطاقة الذرية والوصول وفقًا لاتفاقية الضمانات الإيرانية التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي، وان انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز أفعال إيران السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، بشدة السلطات الإيرانية بعد أن هدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، بطرد المفتشين الدوليين ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران..مطالباً بإدانة على مستوى العالم أجمع حول طرد إيران للمفتشين الدوليين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تأييد بلاده الكامل، لاستمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق والمراقبة المهنية والمستقلة لبرنامج إيران النووي.