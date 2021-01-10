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حاكم أم القيوين يتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم أم القيوين يتلقى الجرعة الاولى من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار .

 

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح «كوفيد 19» لأكثر من 50% من السكان، أعلنت الوزارة عن تقديم 78793 جرعة في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 1,020,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعات لكل 100 شخص. وقد أطلقت الوزارة والهيئات الصحية حملة وطنية تدعو لتلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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