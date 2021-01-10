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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطان عمان يصدر عفواً عن 285 سجيناً بمناسبة توليه مقاليد الحكم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفواً سامياً خاصاً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية قوله إن "الذين تشرفوا بالعفو بلغ عددهم 285 نزيلًا، منهم118 نزيلًا أجنبيًّا".
ووفق الوكالة ، يأتي العفو تزامنًا مع مناسبة يوم تولّي السلطان هيثم مقاليد الحُكم في البلاد ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.