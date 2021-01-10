شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النمسا يتحرك لاستقبال اللاجئين في اليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا- وام

دعا رئيس النمسا الكساندر فإن ديربلن، والكاردينال كريستوف شونبورن، رئيس أساقفة العاصمة فيينا، الحكومة إلى الموافقة على استقبال اللاجئين من المخيمات اليونانية.

وسلط رئيس النمسا، الضوء على أوضاع اللاجئين الصعبة في مخيمات اللاجئين باليونان، وقال: «هناك حالة طارئة في المخيمات اليونانية»، وطالب بسرعة المبادرة والبدء في تخفيف معاناة الأطفال، مؤكداً أن «الوضع لا يليق بأوروبا»، معتبراً أن حل قضايا كبيرة مثل سياسة الهجرة قد تستغرق أسابيع وأشهراً.

ودعا رئيس أساقفة العاصمة فيينا إلى التفكير في وضع اللاجئين، الذين يعيشون في ظروف غير لائقة، وطالب بوضع حلول أوروبية، مؤكداً ضرورة عدم سماح أوروبا بحدوث هذا الوضع على أراضيها. كما جاءت الدعوة لمساعدة اللاجئين المقيمين في المخيمات اليونانية من حاكم ولاية فيينا وعمدة العاصمة النمساوية، ميخائيل لودفيج، الذي أكد أن اللاجئين، لاسيما الأطفال يعيشون في ظروف وصفها بالمروعة.